自民党との連立政権の是非を巡り、9日夜、公明党は中央幹事会で斉藤代表らに結論を一任しました。10日、両党の党首会談が開かれます。連立の維持か解消かを巡り、公明党は午前に議決機関の中央幹事会を開きましたが結論に至らず、午後9時ごろから2回目の会合を開きました。公明党・赤羽副代表：あすの交渉に臨むにあたって、政治とカネの問題について自民党としての回答が来るだろうと。それに対してのジャッジメント、連立にとど