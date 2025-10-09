パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平案について、イスラエル政府は9日、「第1段階」の合意を承認するための閣議を開く予定です。イスラエル政府は日本時間10日午前0時から閣議を開き、ガザ地区の和平案について第1段階の合意を承認するかを協議する予定です。イスラエル政府の報道官は9日、閣議で合意が承認されれば、24時間の猶予期間の後に第1段階の停戦が発効し、イスラエル軍が決められた場所まで撤退するとともに、