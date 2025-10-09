『talkSPORT』では現在のプレミアリーグで最も優れた守備的MFは誰なのか議論している。元リヴァプールのダレン・マーフィー氏はチェルシーのモイセス・カイセド、リヴァプールのライアン・グラフェンベルフ、アーセナルのデクラン・ライスをトップ3に挙げており、その理由を語った。「(優れたMFとして)カイセド、グラフェンベルフ、ライスの3人の名前がすぐに浮かんだ。彼らはみな、少しずつ違った資質を持っている」「(カイセドは