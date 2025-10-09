ロイヤルホテルは、リーガロイヤルホテルズ初のコンドミニアムホテル「リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷」を2026年4月1日に開業する。建物は地上18階建て。客室は全室40平米以上で、ツイン41室、スイート165室、ユニバーサルルーム3室の計209室を設ける。室内にはキッチンやランドリー、バルコニーを完備。館内には、インフィニティプール、サウナ付スパ、フィットネスジム、レストランを設置する。食事は、朝食には沖縄の食材を使