10月12日から日本テレビ系で放送がスタートする日曜ドラマ『ぼくたちん家』第1話の完成披露試写会＆トークイベントが10月9日に行われ、及川光博、手越祐也、白鳥玉季が登壇した。 参考：及川光博はなぜ20年もの間連ドラ主演を演じてこなかったのか稀代の性格俳優としての魅力 及川が21年ぶりに連続ドラマの主演を務める本作。50歳の動物飼育員・波多野玄一（及川光博）の恋愛対象は男性、いわゆるゲイのおじさ