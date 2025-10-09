フリマ大手のメルカリは不正な出品や転売目的でトラブルが急増しそうな出品について禁止すると発表しました。これまでメルカリでは、法律に触れるもの以外は原則、自由に利用者間で取引されてきました。転売目的のトラブルをめぐっては、「ニンテンドースイッチ2」で箱だけが出品される不正があったほか、日本マクドナルドのハッピーセットで転売目的の大量購入や食品廃棄が問題となっていました。