８日、河北省石家荘市の河北博物院で、無形文化遺産の保護成果に関する展覧会を見学に訪れた観光客。（石家荘＝新華社配信／陳其保）【新華社北京10月9日】中国文化・観光部は9日、国慶節・中秋節連休（1〜8日）中の国内観光客数が8億8800万人に上り、昨年同時期（1〜7日）に比べ1億2300万人増加したと明らかにした。観光総消費額（観光に伴う消費の合計）は1081億8900万元（1元＝約21円）増え8090億600万元だった。７日、河南省