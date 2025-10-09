東京財団の柯隆主席研究員と東京大の阿古智子教授が９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、日中関係について話し合った。柯氏は自民党役員人事について「（中国にとって）窓口だった森山裕氏が幹事長から外れ、話をできる相手が見つからなくなった。公明党が連立から離脱した場合、中国との距離がさらに遠くなる」と指摘した。阿古氏は「高市総裁は（対中強硬姿勢が中国側に）利用されないよう、よく見た上で行動・発言