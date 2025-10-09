去年、再審で無罪が確定した袴田巖さんの弁護団は、違法な捜査や取り調べで長期間拘束されたことに対する慰謝料として、国と静岡県に6億円を超える損害賠償を求める訴えを起こしました。袴田さんの姉・ひで子さんは「冤罪の問題を解決する『道筋』をつくるために重要」などとコメントしています。