メガハウスは、『遊☆戯☆王VRAINS』より「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月10日13時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」(8,580円)「MONSTERS CHRONICLE」シリ