バレーボール男子の国際親善試合で戦ったイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者のペルージャと、日本の大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーが熱戦から一夜明けた９日、イタリア“スポーツデイ”にちなんでイタリア大使館（東京都港区）に招かれた。イタリア１部に参戦して１１季目を迎えるペルージャの石川祐希は、大使館関係者との対談で「ユーキ、みんなが待っているよ」と熱烈に招かれマイクを握ると「皆さんこんばんは