ドル円は再び買いが強まっており、１５３円台を再びうかがう展開が見られている。自民党の高市総裁の発言がＮＹ時間に入って伝わったが、ドル円は敏感に反応し、急速に円高の反応が見られていた。ドル円は１５２円台前半に急速に下落。 高市総裁は自身の経済政策に関し、「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」と述べた。「政府・日銀のアコードは直ちに見直しが必要と考えてない。私の立場で利上げそのものについ