テクニカルアナリストは、日足チャートからはドル円の短期的な上昇トレンドは依然として強いと述べた。ドル円は総裁選後の３日間で急速に上昇し、５円超の上げ幅を記録。 この上昇により、１５０．８０のレジスタンス水準および年前半の下落に対するフィボナッチ６１．８％戻し水準（１５１．６５円）を突破した。 ここから上のテクニカル的なレジスタンスはフィボナッチ７８．６％戻しの１５５円までほとんど存