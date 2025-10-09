９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比８４５円４５銭高の４万８５８０円４４銭となり、７日につけた最高値を更新した。人工知能（ＡＩ）向けの半導体需要の活況を追い風に、自民党の高市総裁の経済政策を材料に株高と円安が進む「高市相場」が続いている。（経済部奥田樹、池下祐磨）日経平均の終値が４万８０００円を超えたのは初めて。一時、４万８５９７円０８銭まで上昇し、取引時間中の最高値