３４年ぶりの東京開催となった世界陸上の女子走り高跳びで、“眠れる森の美女”として話題となった銅メダリストのヤロスラワ・マフチフ（２４）＝ウクライナ＝がモナコでのオフショットを投稿した。プロポーションの良さが際立つベージュのノースリーブのトップスと七分丈のパンツ姿で、海辺でリラックスした笑顔を浮かべるショットを公開。コメント欄などでは「可愛い」、「信じられないほどのスタイルの良さ」、「エレガント