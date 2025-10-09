5日の凱旋門賞を制したダリズ（牡3＝仏グラファール、父シーザスターズ）は来年の現役続行が決まった。9日、馬主のアガ・カーンスタッドがXで発表。年内は出走せず休養に充て、来年に備える。この日、発表された最新のロンジンワールドベストレースホースランキングで127ポンドのレーティングがつき、フィールドオブゴールド（牡3＝英Ｊ＆Ｔ・ゴスデン）、フォーエバーヤング（牡4＝矢作）、ソヴリンティ（牡3＝米モット）と