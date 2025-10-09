時事通信社は９日、同社映像センター写真部の男性カメラマンが自民党本部で高市総裁の撮影のために待機中、「支持率下げてやる」などと発言したことを確認したと発表した。同社は「報道の公正性、中立性に疑念を抱かせる結果を招いた」として、カメラマンを厳重注意した。同社によると、カメラマンは７日午後、他社のカメラマンとの雑談で「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と発言した。発言の様