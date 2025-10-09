JR高山線は9日午後10時34分ごろから、岐阜県下呂市の飛騨金山駅から下呂駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、10日午前0時42分に再開しました。 JR東海によりますと、飛騨金山駅と焼石駅の間で落石を知らせる警報装置が作動し、係員が現場を確認したところ、樹木が倒れていたということです。