警察車両の赤色灯宮城県警気仙沼署は9日、10代女性に車に乗るよう声をかけて誘拐しようとしたとして、未成年者誘拐未遂の疑いで、埼玉県鴻巣市、無職西城正人容疑者（75）を逮捕した。車に乗せようとしたことは認めているといい、署は動機や詳しい経緯を調べている。逮捕容疑は8日午前7時20分ごろ、宮城県気仙沼市内の路上を歩いていた面識のない女性に「俺もそっち方向だから乗せてくよ」などと声をかけ、車に乗せて誘拐しよ