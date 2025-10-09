【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比140.21ドル安の4万6461.57ドルを付けた。米政府機関の閉鎖継続で経済指標の発表延期が相次ぐ中、米経済の現状に対する不透明感が強まり、売り注文が優勢となった。