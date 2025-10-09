自民・公明の連立政権が26年間の歴史で“最大の危機”を迎える中、夜になって事態が大きく動いています。公明党本部前から中継です。9日、公明党幹部の協議が終わったところです。10日、党首会談が行われますが、その判断は代表と幹事長に一任となりました。公明党 赤羽副代表「政治とカネの問題について、自民党としての回答が来るだろう。連立にとどまるのか離脱するのかを代表幹事長に一任した」公明党は、9日午後9時から幹部会