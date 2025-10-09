福井県坂井市の福井空港で9日午後、小型のプロペラ機が着陸時に前輪を損傷し、滑走路上で停止しました。操縦していた男性にけがはなかったものの、空港は一時閉鎖され、国交省は事故につながりかねない重大インシデントに認定しました。国交省などによりますと、9日午後3時ごろ、福井県坂井市の福井空港で小型のプロペラ機が着陸しようとした際に、前輪を支える足が折れ曲がり、滑走路で動けなくなりました。プロペラ機には操縦士