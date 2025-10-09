記者団からの取材を終えて引き揚げる公明党の赤羽一嘉中央幹事会長＝9日夜、東京都新宿区の党本部公明党の赤羽一嘉中央幹事会長は9日、自民との連立を解消した場合でも、予算案や税制改正案など政策ごとに協力する考えを示した。「離脱したから全部反対みたいな話にはならない」と述べた。選挙協力は人物本位で判断する方針に変わりはないとした。中央幹事会後に記者団に明らかにした。首相指名選挙に関しては、連立解消なら斉