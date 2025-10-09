集団で女性に性的暴行をしたとして、制御機器大手「キーエンス」（大阪市）の元社員４人が不同意性交罪で起訴された事件で、仙台地検が、さらに２人の同社元社員も別の不同意性交事件で起訴していたことが関係者への取材でわかった。起訴は７月１６日付。起訴されたのは、いずれも無職の３０歳の男（住所不定）、２８歳の男（東京都港区）の２被告。起訴状などによると、２被告はキーエンスに勤務していた２０２４年３月１４