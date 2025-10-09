福岡県警早良署は9日、福岡市早良区内野3丁目4番付近で同日午前7時23分ごろ、登校中の小学生女児が見知らぬ男からスマートフォンを向けられ、写真を撮られる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30代で身長180くらいのやせ形。黒髪、白色半袖Tシャツ、黒色長ズボン着用。