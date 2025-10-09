柏崎刈羽原発運営会議、通称“KK運営会議”の佐藤敏秀議長が10月8日、初めて発電所を視察しました。【柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】「今、最終的な健全性確認を進めていて、まもなく技術的な準備については整うという見込み」KK運営会議は外部の視点で原発の運営状況などを評価してもらう目的で東京電力が設置したものです。この日は6号機で進められている安全対策工事の状況などについて説明を受けた佐藤議長。【KK運営会議佐