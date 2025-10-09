朝晩の冷え込みが強まり、少しずつ冬の足音が近づいてきました。こうした中、新潟県阿賀野市の瓢湖には冬の使者“ハクチョウ”が飛来し、湖面を優雅に泳ぐ姿がみられています。 阿賀野市の瓢湖。4000km離れたシベリアから今年も冬を越すためやって来たのはコハクチョウです。10月9日朝は新潟市秋葉区で13．3℃など6つの観測地点で今シーズンの最低気温を更新した県内。冬の足音が近づく中、瓢湖では7日、ハクチョウが初飛来