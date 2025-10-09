フードロス対策について学生目線で考えてもらおうと、新潟市南区の果樹園で農業体験を行うインターンシップが企画され、首都圏や関西などの大学に通う学生が参加しました。 10月9日、新潟市南区の白根グレープガーデンで行われていたのは、学生が実際の農家のもとで農業体験を行い、フードロスなどについて考えるインターンシップです。【白根グレープガーデン笠原秀夫 専務】