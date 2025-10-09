Intelが「Panther Lake」の詳細発表、次期主力プロセッサがベールを脱ぐ米Intelが10月9日、高性能モバイルノートPC向けの次期主力プロセッサ「Panther Lake」(パンサーレイク、開発コード名)の技術詳細を発表した。同社が米アリゾナ州に新設した半導体製造工場「Fab 52」で導入した新たな半導体製造プロセス、「Intel 18A」によって生産する最初の製品となる。従来プロセッサ比で省電力性と処理速度を高め、AI性能も大きく強化した