3人組ロックバンド・SHISHAMOが、2017年にリリースしたアルバムに収録されている楽曲『明日も』が、9日に発表された最新『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で1位を獲得しました。2026年6月13日・14日に開催するライブをもって、活動を終了することを発表したSHISHAMO。バンドの代表曲で、2017年に発表した楽曲『明日も』が、9日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で上昇率38.5%を記録し、1位に輝