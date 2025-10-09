メルカリは９日、不正出品が相次ぐ商品などの出品を禁止できるルールを導入すると発表した。悪質な転売行為などの拡大を防ぐため、対応を強化する。不正出品が繰り返されるケースのほか、価格が過度に乱高下したり、トラブルが急増したりして、利用者の安全・安心が脅かされかねないと判断すれば出品を禁止する。今年６月に任天堂の人気ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」が発売された際、高額な転売や、購入者に該当製品と