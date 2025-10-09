今年のノーベル文学賞にハンガリーの作家、クラスナホルカイ・ラースローさんが選ばれました。今年のノーベル文学賞に選ばれたのは、ハンガリーの作家のクラスナホルカイ・ラースローさんです。ノーベル賞の選考委員会はクラスナホルカイさんの作品について「終末的な恐怖の中であっても芸術の力を再び確信させる力強く独創的な作品」と評価しました。クラスナホルカイさんは1954年、ハンガリー生まれで出版社での勤務を経て、作家