台風23号はいまどこに？ 気象庁によりますと、台風第２３号は、きょう（９日）午後９時には南大東島の東南東約３００キロにあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。 【画像を見る】今後の進路はどうなる？／今後の全国各地の天気は？ 中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では、風速１５メӦ