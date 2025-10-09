2025年10月7日、日本の人気漫画「NANA」と英国のファッションブランド「Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）」がコラボレーションした特別版コミックスが発売されることが分かり、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。「NANA」は、矢沢あい氏が原作の漫画作品で、偶然出会った同い年で同じ名前の大崎ナナと小松奈々の友情、恋愛、そして夢と現実のはざまで揺れる青春を描いた物語。00年7月号から集英社