ボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が９日、東京都渋谷区のＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店で１日店員を務めた。実際に店舗に立ち、品出し、商品陳列、販促のポップ作りなどを行い、レジ打ちの際には買い物客にフランクに話しかけたという。「バイトをしたことがなかったので、すごく大変だったが、いいトレーニングになった」と笑った。１１月２４日には東京・江東区のトヨタアリーナ東京で開催