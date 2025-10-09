自民党の高市早苗新総裁が９日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）に生出演した。東京・永田町の国会記者会館で大越健介キャスターのインタビューに応じた高市氏は「連立を２６年間組んできた公明党との意見の違いを総裁として、どう受け止めてますか？」と聞かれると、「去年の衆院選にしても今年の参院選にしても自民党の不記載の問題がございました。政治に対しての信頼が損なわれ