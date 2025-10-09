１１月２４日にトヨタアリーナ東京で行われるプロボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で世界初挑戦する同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が９日、東京・渋谷区のＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店で「一日店員」に挑戦。“那須川店員”として、品出しやレジ打ちを行った。その後は１００人のお客様を相手にトークイベントを開催。ドン・キホーテのテーマソング「ミラクルショッピング」で登場した那須川は、「スタッフ