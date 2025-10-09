自民党の高市早苗総裁は９日、菅義偉元首相、岸田文雄元首相と国会内で会談。党内からは「自公連立協議が難航している。菅、岸田両氏に協力要請をしたのだろう」との声が上がっている。高市氏と公明党の斉藤鉄夫代表は７日に党首会談した際、企業団体献金の規制強化や?政治とカネ?をめぐる問題などで合意に至らなかった。永田町関係者によると、公明党はこの日に開いた中央幹事会で、自民党との連立のあり方について協議を行