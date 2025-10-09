ボートレース福岡の「福岡Ｊ・アンクラス杯」が１０日に開幕する。好素性のエンジンがズラリと揃う６日間。入海馨（２９＝岡山）が手にした４３号機は２連率４３％。直前の桑島和宏も優出（３着）の活躍を見せた。前検は水面の影響で感触をつかめない選手もいた中で「回転はしっかり出ていたし起こしも悪くない。行き足のつながりが少し重かった。下がらないし、伸びは少し余裕がある」と手応えを口にした。近況は鳴門Ｇ?