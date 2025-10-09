【ニューデリー共同】インドのモディ首相とスターマー英首相は9日、インド西部ムンバイで会談し、両国軍の交流を拡大することで合意した。英国からインド軍への防空ミサイルと発射装置の供給などを通じ、防衛協力を強化する。両国政府が発表した。英政府によると、ミサイルはウクライナ向けに製造しているものと同種で、3億5千万ポンド（約714億円）の供給契約としている。両国は7月、自由貿易協定（FTA）に調印し、経済協力