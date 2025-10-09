福岡県警大牟田署は9日、大牟田市歴木の路上で同日午後3時45分ごろ、下校中の小学生男児が見知らぬ女性から、いきなり「待て」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女性は20歳くらいで身長160程度。金色長髪、黒色キャップ帽、黒色長袖シャツ、黒色ズボン、サングラスと黒色マスク着用。