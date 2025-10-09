今年のノーベル文学賞にハンガリーの作家、クラスナホルカイ・ラースローさんが選ばれました。クラスナホルカイ・ラースローさんは1954年生まれ、ハンガリー南東部ジュラの出身で、代表作は共産主義崩壊直前のハンガリーの放棄された集団農場の住民を描いた「サタンタンゴ」や「抵抗の憂鬱」などです。2つの作品は映画化もされました。賞を発表したスウェーデン・アカデミーは「終末的な恐怖の中で芸術の力を再確認させる説得力と