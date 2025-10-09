きょうの為替市場は海外時間に入ってドル高が優勢となっている。ドル円は東京時間に１５２円台半ばに伸び悩んでいたものの、一時１５３円台に再び上昇。円安も去ることながら、ドル高が強まっている面もありそうだ。 自民党の高市総裁の発言がＮＹ時間に入って伝わっていたが、ドル円は敏感に反応し、急速に円高の反応が見られている。ドル円は１５２円台前半に急速に下落。 高市総裁は自身の経済政策に関し、「行き過