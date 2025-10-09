中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月9日】中国商務部の報道官は9日、同部が税関総署と共同で、輸出管理法などの法律・法規に基づき、?超硬材料?レアアース（希土類）関連の設備や原料・補助材料?ホルミウムを含む5種類の中・重レアアース?リチウム電池?人造黒鉛の負極材――に関する品目について、11月8日から輸出規制を正式に実施すると発表した。関係国・地域には既に通知済みだとしている。