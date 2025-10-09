お笑いコンビのシソンヌ・じろうさん（47）と長谷川忍さん（47）、染谷将太さん（33）の3人が8日、飲料メーカーのPRイベントに登場。“常連”にちなんだトークで盛り上がりました。通いたくなる店の特長について聞かれた長谷川さんは、「迎え入れてくれるような雰囲気のお店っていうのは、常連さんになりたいし憧れるというか、行きたくなるお店ですかね」と明かし、「女将さんにやわらかい人がいてくれると常連さんになりやすいと