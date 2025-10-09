【MLB】ヤンキース2ー5ブルージェイズ（10月8日・日本時間10月9日／ニューヨーク）【映像】松井秀喜、豪快ストライク投球10月8日（日本時間10月9日）に行われたアメリカン・リーグ ディビジョンシリーズ第4戦、ニューヨーク・ヤンキース対トロント・ブルージェイズの一戦を前に行われた始球式に、かつてヤンキースで活躍した松井秀喜氏が登場。見事な豪快投球を披露し話題となっている。この日、地元ファンの大歓声に包まれながら