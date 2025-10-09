札幌市で２０２５年１０月９日午後９時２０分ごろ、クマが目撃されました。クマが目撃されたのは札幌市西区山の手の住宅街です。住宅街の住人から「自宅の裏の林にクマ１頭が今もいる」と警察に通報がありました。クマは住宅街に居座っていて、現場周辺は警察によって立ち入りが規制されています。また、１０日午後７時半ごろ、同じ住宅街の道路上で、徒歩で帰宅中の女性が、４メートル先に出てきたクマを目撃しました。警察