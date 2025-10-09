西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（63）が、自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。冒頭で、今月6日にバイク事故で亡くなった元ロッテ投手の伊藤義弘さん（享年43歳）を追悼した。「私もロッテ時代に一緒に戦った。そのニュースが入ってきたときは本当にビックリしたんですけど、ロッテ時代は大車輪の活躍で。西村監督時代には日本一の投手にもなったタフで素晴らしいピッチャーだった」と功績を振り返った。