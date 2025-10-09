自民党の高市総裁は９日夜のＮＨＫ番組で、政治資金収支報告書に不記載があった萩生田光一幹事長代行の登用について、「あえての起用。党内へのメッセージでもある」と語った。不記載があった議員の起用は反発が予想されたが、高市氏は「誰一人遊んでもらっては困る。いろいろな所で長として働いてもらう人材が必要だ」と説明した。党総裁選で争った林官房長官と小泉農相の処遇に関しては、「重要ポストで活躍してもらいたい」