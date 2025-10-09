公明党は9日夜に開いた中央幹事会で、自民党との連立を巡る交渉や結論について、斉藤代表らに一任した。中央幹事会は9日午前に開かれた際に、連立の継続と離脱の両論が出て結論に至らず、夜に再び会合を開き議論した。午後10時頃から記者会見を開いた赤羽副代表は、「自民党との交渉は、中央幹事会として斉藤代表、西田幹事長に結論を含め一任する」と協議の結果について説明した。自民党の高市総裁・鈴木幹事長と公明党の斉藤代表